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Дорогу на Китай ремонтируют в Приморье

В Хорольском округе Приморья продолжается ремонт трассы Михайловка — Турий Рог, ведущей к автомобильному пункту пропуска на границе с Китаем, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в правительстве региона, работы выполняются по двухгодичному контракту, заключенному в 2024 году. В прошлом году дорожники обновили 4,5 километра полотна, а в этом завершат еще 15,2 километра — от Благодатного до Хороля.

Подрядчик АО «СпецСу» активно задействует тяжелую технику. На участке расчищают водоотводные канавы и срезают старое асфальтовое покрытие дорожной фрезой. После ремонта трассу оснастят современными остановочными павильонами с благоустроенными площадками и заездными карманами. Также установят барьерные ограждения, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут новую разметку.

Напомним, что трасса Михайловка — Турий Рог связывает Приморье с Китаем через пункт пропуска «Турий Рог» и обеспечивает туристический поток к озеру Ханка. Ремонт дороги ведется поэтапно: с 2022 года специалисты приводят в порядок наиболее изношенные участки. За это время было обновлено свыше 18 километров покрытия.

Завершить текущий этап работ планируется до середины октября 2025 года.