Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят вести мораторий на проведение ВПР в школах

Необходимо ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах, чтобы временно приостановить их проведение и разработать единые стандарты оценивания. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Освобожденное время в расписании будет использоваться для углубленного изучения предметов.

Необходимо ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах, чтобы временно приостановить их проведение и разработать единые стандарты оценивания. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Прошу Вас рассмотреть возможность наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1−3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами», — передает текст обращения Чернышова РИА Новости, Он указывает на необходимость временной приостановки для разработки единых стандартов оценивания, корректировки временных нормативов и организации консультаций с педагогами и родителями.

Освободившееся время в учебном расписании планируется использовать для более глубокого изучения предметов. Это касается тех предметов, по которым проводятся ВПР.