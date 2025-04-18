В Госдуме хотят вести мораторий на проведение ВПР в школах

«Прошу Вас рассмотреть возможность наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1−3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами», — передает текст обращения Чернышова РИА Новости, Он указывает на необходимость временной приостановки для разработки единых стандартов оценивания, корректировки временных нормативов и организации консультаций с педагогами и родителями.