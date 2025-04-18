В Госдуме хотят вести мораторий на проведение ВПР в школах

Освобожденное время в расписании будет использоваться для углубленного изучения предметов.
Необходимо ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах, чтобы временно приостановить их проведение и разработать единые стандарты оценивания. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Прошу Вас рассмотреть возможность наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1−3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами», — передает текст обращения Чернышова РИА Новости, Он указывает на необходимость временной приостановки для разработки единых стандартов оценивания, корректировки временных нормативов и организации консультаций с педагогами и родителями.
Освободившееся время в учебном расписании планируется использовать для более глубокого изучения предметов. Это касается тех предметов, по которым проводятся ВПР.