Россиян 30 апреля ждет сокращенный рабочий день: как изменится зарплата

В мае 2025 года ожидается много неполных рабочих дней из-за праздников.
Россиян 30 апреля (среда) ждет сокращенный рабочий день на один час в преддверии майских праздников. При сокращенном рабочем времени продолжительность рабочего дня не должна превышать установленные нормы. В случае непрерывной работы сотрудники имеют право на получение компенсации. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Что такое укороченный рабочий день.
Укороченный рабочий день представляет собой сокращение стандартной продолжительности рабочего времени перед нерабочими праздничными днями. Согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации, продолжительность рабочего дня или смены, предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Для непрерывно действующих организаций, где сокращение рабочего времени невозможно, переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или возможностью выплаты по нормам, установленным для сверхурочной работы.
Почему сокращают рабочий день.
Сокращение рабочего дня перед праздниками позволяет работникам дольше отдыхатьФото: Размик Закарян © URA.RU.
Сокращение рабочего дня перед праздничными днями осуществляется для того, чтобы обеспечить работникам возможность более длительного отдыха, а также снизить трудовую нагрузку в преддверии выходных. В мае 2025 года, к примеру, планируется значительное количество неполных рабочих дней из-за официальных праздников, которые выпадают на начало и середину мая. Так, с 1 по 4 мая происходит празднование Дня весны и труда, затем с 8 по 11 мая отмечается День Победы. В результате, в этом месяце будет всего 18 рабочих дней.
Продолжительность рабочего дня при сокращенном рабочем времени.
При сокращенном рабочем времени продолжительность рабочего дня (или смены) не должна превышать определенных норм. Для 36-часовой рабочей недели максимальная продолжительность составляет восемь часов, для 30-часовой — не более шести часов. Если необходимо увеличить рабочую смену, это возможно только при наличии соглашений в коллективном договоре и письменного согласия работника, а также соблюдения предельной продолжительности рабочей недели.
Сокращают ли рабочую смену при посменном графике.
При суммированном учете времени сокращение рабочего дня перед праздником не всегда возможноФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В случае суммированного учета рабочего времени, сокращение рабочего времени в предпраздничный день не всегда возможно. Если смены продолжительностью 11 часов, как в случае с непрерывно действующими предприятиями, рабочее время не обязательно сокращается на один час. Тем не менее, работающие в некоторых условиях могут получить компенсацию за переработку, что оформляется через письменное заявление и приказ работодателя. Важно, что в таких случаях согласие работника не требуется, если оплата производится как сверхурочная работа.
Как сокращение рабочего дня влияет на зарплату.
Сокращение рабочего дня на один час не должно уменьшать заработную плату работника, даже если он работает на условиях неполного рабочего времени. Это связано с тем, что в соответствии с Трудовым кодексом, сокращение рабочего дня перед праздником гарантирует работнику сохранение его заработной платы в полном объеме. Таким образом, если работник находится в отпуске по уходу за ребенком и работает неполное время, сокращение рабочего дня также будет распространяться на него, и он получит полную оплату за этот предпраздничный день.