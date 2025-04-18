Россиян 30 апреля ждет сокращенный рабочий день: как изменится зарплата

Сокращение рабочего дня на один час не должно уменьшать заработную плату работника, даже если он работает на условиях неполного рабочего времени. Это связано с тем, что в соответствии с Трудовым кодексом, сокращение рабочего дня перед праздником гарантирует работнику сохранение его заработной платы в полном объеме. Таким образом, если работник находится в отпуске по уходу за ребенком и работает неполное время, сокращение рабочего дня также будет распространяться на него, и он получит полную оплату за этот предпраздничный день.