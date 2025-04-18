Белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны

Кроме того, православные и католики смогут освятить пасхальные корзины и в день Светлого Христова Воскресения 20 апреля. В белорусских храмах и костелах освящение начнется после 00.00. Тем, кто не пойдет на ночное пасхальное богослужение, может освятить корзины и в течение всего дня. Вместе с тем, если у верующих не будет возможности по состоянию здоровья посетить церковь на Пасху для освящения, то они могут это сделать дома, окропив куличи и яйца святой водой.