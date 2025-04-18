Белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны

Куличи и яйца будут освящать 19 и 20 апреля на Пасху, которая совпадает в 2025 году у православных и католиков, в храмах и костелах Беларуси.
Освящение пасхальных корзин, которые чаще всего состоят из куличей, крашеных яиц, соли, хлеба, мясных изделий (наполнение может отличаться в зависимости от региона Беларуси) в храмах начнется уже в Великую субботу 19 апреля (что можно и нельзя делать можно прочесть здесь). Сделать это можно с 11 до 21.00. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах храмов и костелов Беларуси.
Кроме того, православные и католики смогут освятить пасхальные корзины и в день Светлого Христова Воскресения 20 апреля. В белорусских храмах и костелах освящение начнется после 00.00. Тем, кто не пойдет на ночное пасхальное богослужение, может освятить корзины и в течение всего дня. Вместе с тем, если у верующих не будет возможности по состоянию здоровья посетить церковь на Пасху для освящения, то они могут это сделать дома, окропив куличи и яйца святой водой.
Ранее белорусские эпидемиологи сказали, как выбрать кулич в магазине.
Тем временем «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад.
Кроме того, белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить.