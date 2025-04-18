Режиссёр Лебедев назвал умершего актера Генкина надежным за кадром

«Он составил прекрасный дуэт с Олегом Меньшиковым. Мне очень нравилось с ним работать, потому что он не тянул одеяло на себя, но при этом точно чувствовал, где его персонаж должен появиться с правильной оценкой, какая это должна быть оценка. Так же было и в сценах с Меньшиковым, и с Меньшовым, и в сценах с ребятами. Он старался быть частью ансамбля, он понимал, что самое важное в кино — не торчать, как гвоздь, а быть камушком в мозаике фильма», — добавил режиссер.