Режиссёр Лебедев назвал умершего актера Генкина надежным за кадром

Смерть актера Сергея Генкина стала потрясением для режиссера фильма «Легенда № 17» Николая Лебедева. В беседе с aif.ru он рассказал об их совместной работе.
«У меня самые теплые впечатления и воспоминания от работы с Сергеем Генкиным. Конечно, для меня это огромная потеря, личная потеря, человеческая потеря, не только профессиональная. И он был очень достоверным в кадре, он был очень надёжный за кадром», — отметил он.
В фильме «Легенда № 17» Сергей Генкин создал образ тренера Бориса Кулагина. Его партнером по фильму стал известный актер Олег Меньшиков, сыгравший прославленного тренера Анатолия Тарасова.
«Он составил прекрасный дуэт с Олегом Меньшиковым. Мне очень нравилось с ним работать, потому что он не тянул одеяло на себя, но при этом точно чувствовал, где его персонаж должен появиться с правильной оценкой, какая это должна быть оценка. Так же было и в сценах с Меньшиковым, и с Меньшовым, и в сценах с ребятами. Он старался быть частью ансамбля, он понимал, что самое важное в кино — не торчать, как гвоздь, а быть камушком в мозаике фильма», — добавил режиссер.
Актер Сергей Генкин, снимавшийся в фильме «Легенда № 17», сериалах «Высшая мера» «Кочевница» и других, скончался на 65-м году жизни.