Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден до сих пор выступает на мероприятиях. Однако сейчас его публичная деятельность развивается не так активно. Всё из-за повышенного прайса: Джо Байден просит за выступление 300 тысяч долларов. Об этом рассказывает газета New York Post.
Помимо самого выступления экс-главы государства, организатору придется оплатить перелет на частном самолете и услуги пяти помощников Джо Байдена. Выше его ставки только запросы 44-го президента США Барака Обамы. Чтобы позвать его на частное мероприятие, придется заплатить порядка 400 тысяч долларов.
«У агентства, продвигающего Байдена в качестве спикера, проблемы с запросами на бронирование выступлений, и это неудивительно», — отмечается в материале.
Джо Байден, между тем, впервые за долгое время появился на публике. Он выступил с получасовой речью на конференции в Чикаго. Джо Байдену вручили премию «Маяк надежды». 82-летний экс-президент США оделся в стильный костюм и аккуратно причесался. Всё бы ничего, но на протяжении практически всей речи Джо Байден то и дело критиковал нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что хозяин Белого дома ухудшает ситуацию в стране. В первую очередь, это касается расовой дискриминации. Кроме того, Джо Байдену не понравилась ситуация с выдворением мигрантов. Конечно, бывший президент прошелся и по сокращениям. Дональд Трамп снял с постов бесчисленное множество госслужащих.
Нынешний президент США долго не ждал и ответил Джо Байдену теми же упреками. Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер виновен в начале и эскалации конфликта на Украине. Без внимания не остался и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Хозяин Белого дома обратился к интеллекту бывшего комика. Умом, по мнению Дональда Трампа, Зеленский не сильно блещет. В противном случае Киев бы не ввязался в конфликт с намного более сильным соперником. По словам Дональда Трампа, украинские войска никогда не превзойдут военную мощь России. Американский лидер подчеркнул, что умный человек ни за что не ввяжется в конфликт с Москвой. Так американский лидер выразил недовольство действиями Зеленского и всех вовлеченных в боевые действия на Украине.