Нынешний президент США долго не ждал и ответил Джо Байдену теми же упреками. Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер виновен в начале и эскалации конфликта на Украине. Без внимания не остался и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Хозяин Белого дома обратился к интеллекту бывшего комика. Умом, по мнению Дональда Трампа, Зеленский не сильно блещет. В противном случае Киев бы не ввязался в конфликт с намного более сильным соперником. По словам Дональда Трампа, украинские войска никогда не превзойдут военную мощь России. Американский лидер подчеркнул, что умный человек ни за что не ввяжется в конфликт с Москвой. Так американский лидер выразил недовольство действиями Зеленского и всех вовлеченных в боевые действия на Украине.