18 апреля в Казахстане ожидается дождь со снегом и заморозки на севере

В пятницу, 18 апреля, в северных и центральных областях Казахстана прогнозируются заморозки, мокрый снег и шквалистый ветер, сообщает ИА El.kz.
В Астане ожидается переменная облачность, дождь со снегом. Порывы ветра достигнут 23 м/с. Температура ночью опустится до −3 °C, днём потеплеет до +8 °C.
В Петропавловске — аналогичная погода: переменная облачность, дождь со снегом, ветер до 25 м/с. Температура воздуха ночью — до −4 °C, днём — максимум +3 °C.
В Павлодаре, Кокшетау, Караганде и Семее также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, при ночных заморозках до −4 °C. Днём температура будет варьироваться от +4 до +9 °C, сопровождаемая порывистым ветром до 20 м/с.
На юге и западе страны прогноз благоприятнее. В Алматы — дождь и гроза, но воздух прогреется до +17 °C. В Шымкенте, Кызылорде, Атырау и Туркестане — без осадков, температура днём поднимется до +21…+25 °C.
В Актау и Актобе также преимущественно ясная погода, ветер умеренный, воздух днём прогреется до +22 °C.
Метеорологи предупреждают: усиление ветра на большей части территории страны создаёт условия для ухудшения видимости на дорогах и повышенного риска чрезвычайных ситуаций, особенно в северных регионах. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении и не планировать дальние поездки без необходимости.