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18 апреля в Казахстане ожидается дождь со снегом и заморозки на севере

На большей части страны — сильный ветер, в Астане и северных регионах — осадки и понижение температуры ночью до −4 °C.

Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 66% 764 мм рт. ст. +11°

В пятницу, 18 апреля, в северных и центральных областях Казахстана прогнозируются заморозки, мокрый снег и шквалистый ветер, сообщает ИА El.kz.

В Астане ожидается переменная облачность, дождь со снегом. Порывы ветра достигнут 23 м/с. Температура ночью опустится до −3 °C, днём потеплеет до +8 °C.

В Петропавловске — аналогичная погода: переменная облачность, дождь со снегом, ветер до 25 м/с. Температура воздуха ночью — до −4 °C, днём — максимум +3 °C.

В Павлодаре, Кокшетау, Караганде и Семее также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, при ночных заморозках до −4 °C. Днём температура будет варьироваться от +4 до +9 °C, сопровождаемая порывистым ветром до 20 м/с.

На юге и западе страны прогноз благоприятнее. В Алматы — дождь и гроза, но воздух прогреется до +17 °C. В Шымкенте, Кызылорде, Атырау и Туркестане — без осадков, температура днём поднимется до +21…+25 °C.

В Актау и Актобе также преимущественно ясная погода, ветер умеренный, воздух днём прогреется до +22 °C.

Метеорологи предупреждают: усиление ветра на большей части территории страны создаёт условия для ухудшения видимости на дорогах и повышенного риска чрезвычайных ситуаций, особенно в северных регионах. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении и не планировать дальние поездки без необходимости.