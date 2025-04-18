18 апреля в Казахстане ожидается дождь со снегом и заморозки на севере

В Павлодаре, Кокшетау, Караганде и Семее также прогнозируются осадки в виде дождя и снега, при ночных заморозках до −4 °C. Днём температура будет варьироваться от +4 до +9 °C, сопровождаемая порывистым ветром до 20 м/с.