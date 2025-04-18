В Хабаровском крае мужчина угрожал родным тротиловой шашкой

В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор 63-летнему местному жителю, который хранил дома тротиловую шашку, патроны и угрожал родственникам расправой, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл в январе этого года. Мужчина, выпивая дома, поссорился с дочерью и её мужем, схватил тротиловую шашку, поджёг её фитиль и стал угрожать убийством. Зять сумел вырвать взрывчатку из рук комсомольчанина и потушить её. Полицию вызвали сразу после происшествия.
В квартире сотрудники Росгвардии и полиции обнаружили тротил весом 194 грамма с учебным детонатором, 13 патронов и 2 пули для автоматического оружия. Как выяснилось, взрывчатку мужчина якобы получил ещё в 1985 году на рыбалке, а патроны нашёл в начале 90-х. Всё это время опасный арсенал хранился у него дома.
Суд прекратил уголовное дело по угрозе убийством из-за примирения сторон, но признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Комсомольчанину назначено наказание — 6 лет и 6 месяцев условно с трёхлетним испытательным сроком, а также штраф 30 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.