В Хабаровском крае мужчина угрожал родным тротиловой шашкой

В квартире сотрудники Росгвардии и полиции обнаружили тротил весом 194 грамма с учебным детонатором, 13 патронов и 2 пули для автоматического оружия. Как выяснилось, взрывчатку мужчина якобы получил ещё в 1985 году на рыбалке, а патроны нашёл в начале 90-х. Всё это время опасный арсенал хранился у него дома.