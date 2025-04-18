Как понять, что на вашем роду лежит проклятие, и избавиться от повторяющегося негатива

Когда вы видите полную картину семейной истории, становится легче отделить свою жизнь от унаследованных сценариев. «Когда вы видите цепочку — становится легче понять: “Это не моё. Это не со мной началось. Я могу это остановить”. С этим уже можно идти к специалисту и работать дальше — бережно, с уважением к прошлому, но в интересах своего настоящего и будущего», — советует Елизавета Чеснокова.