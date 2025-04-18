Психолог объяснила Life.ru, как по собаке определить тип личности её владельца

Люди, отдающие предпочтение активным породам вроде ретриверов или овчарок, как правило, сами обладают неуёмной энергией и любят динамичный образ жизни. Их дни заполнены спортивными занятиями и активным отдыхом, а высокая стрессоустойчивость позволяет легко справляться с жизненными вызовами. В этом случае собака становится не просто питомцем, а полноправным компаньоном для пробежек и приключений.