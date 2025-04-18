Психолог объяснила Life.ru, как по собаке определить тип личности её владельца

Люди, отдающие предпочтение активным породам вроде ретриверов или овчарок, как правило, сами обладают неуёмной энергией и любят динамичный образ жизни. Их дни заполнены спортивными занятиями и активным отдыхом, а высокая стрессоустойчивость позволяет легко справляться с жизненными вызовами. В этом случае собака становится не просто питомцем, а полноправным компаньоном для пробежек и приключений.
Люди, которые испытывают стресс или находятся в депрессии, часто выбирают собаку, которая требует меньшего физического и эмоционального вовлечения. Это объясняется тем, что такая собака приносит меньше беспокойства и требует минимальных усилий со стороны хозяина.
Лариса Фицнер.
Нейропсихолог, психолог.
Особый интерес представляют владельцы бойцовских собак — питбулей, стаффордов или доберманов. Как правило, это уверенные в себе люди с лидерскими качествами, ценящие силу и преданность. Крупные породы вроде ротвейлеров или немецких овчарок обычно выбирают ответственные и дисциплинированные личности. Для них собака становится символом порядка и безопасности, что соответствует их жизненной позиции.
Яркие контрасты демонстрируют любители декоративных пород. Чихуахуа или йоркширские терьеры привлекают эмоциональных и чувствительных натур, которые видят в питомце прежде всего компаньона и друга. Нередко такие хозяева проявляют гиперопеку, компенсируя этим потребность в заботе.
Спокойные и дружелюбные лабрадоры и ретриверы чаще всего принадлежат людям, ценящим гармонию и стабильность. А вот экзотические породы выбирают те, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и не боится выделяться из толпы.
«Им важна уникальность и неповторимость. Это могут быть люди независимые, любящие эксперименты и не боящиеся общественного мнения», — подчеркнула Фицнер.
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