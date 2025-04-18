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В Челябинской области внезапно потеплеет до +25 градусов

Чудесная погода ожидается в Челябинской области в предстоящие выходные — потеплеет аж до +25 градусов. Но есть нюансы. Подробный прогноз на пятницу, 18 апреля, и ближайшие пару дней выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +11°
Источник: Pchela.News

В последний рабочий день этой недели будет всё ещё прохладно — только +6…+11, и лишь на юге — до +16. В Челябинске — плюс 6−8. Однако осадков в этот день не прогнозируется, будет стоять переменная облачность.

В ночь на субботу — до −1, местами дожди. Днём — переменная облачность, преимущественно без осадков и уже до +16…+21. В ночь на воскресенье похолодает лишь до +6…+11, а днём пройдут небольшие дожди, и уличные термометры покажут +20…+25. Хотя, при натекании облачности будет градусов на 10 прохладнее. В Челябинске — до +20…+22. Доставить проблем может мощный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.

Напомним, в понедельник в Челябинске и многих населённых пунктах области прошли снегопады — мощные, красивые и недолгие. А поляны в регионе уже украшают первые весенние цветы — крокусы и подснежники. Кстати, не все жёлтые цветы весной безопасно рвать.

Солнца весной становится больше, и потому важно заботиться и о здоровье своих глаз. Чем опасны прогулки без солнцезащитных очков, рассказываем. Напоминаем также, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ, о ягодной «витаминной бомбе» и об интересном суперфуде, а также о том, как пережить весеннее обострение и как справиться с постоянной усталостью и раздражением весной.