В Челябинской области внезапно потеплеет до +25 градусов

В последний рабочий день этой недели будет всё ещё прохладно — только +6…+11, и лишь на юге — до +16. В Челябинске — плюс 6−8. Однако осадков в этот день не прогнозируется, будет стоять переменная облачность.
В ночь на субботу — до −1, местами дожди. Днём — переменная облачность, преимущественно без осадков и уже до +16…+21. В ночь на воскресенье похолодает лишь до +6…+11, а днём пройдут небольшие дожди, и уличные термометры покажут +20…+25. Хотя, при натекании облачности будет градусов на 10 прохладнее. В Челябинске — до +20…+22. Доставить проблем может мощный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
Напомним, в понедельник в Челябинске и многих населённых пунктах области прошли снегопады — мощные, красивые и недолгие. А поляны в регионе уже украшают первые весенние цветы — крокусы и подснежники. Кстати, не все жёлтые цветы весной безопасно рвать.
Солнца весной становится больше, и потому важно заботиться и о здоровье своих глаз. Чем опасны прогулки без солнцезащитных очков, рассказываем. Напоминаем также, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ, о ягодной «витаминной бомбе» и об интересном суперфуде, а также о том, как пережить весеннее обострение и как справиться с постоянной усталостью и раздражением весной.