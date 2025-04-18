В Челябинской области внезапно потеплеет до +25 градусов

В ночь на субботу — до −1, местами дожди. Днём — переменная облачность, преимущественно без осадков и уже до +16…+21. В ночь на воскресенье похолодает лишь до +6…+11, а днём пройдут небольшие дожди, и уличные термометры покажут +20…+25. Хотя, при натекании облачности будет градусов на 10 прохладнее. В Челябинске — до +20…+22. Доставить проблем может мощный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.