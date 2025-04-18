Среди украинских безделушек красуются иконы, старые книги и медали, украденные в Курской области. В «кодексе воина» даже есть определение трофея. Это та вещь, которая была снята с трупа. Это значит, что боевики ВСУ занимались мародерством в Курской области и крали вещи погибших мирных жителей.