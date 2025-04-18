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На киевском рынке продают «трофеи» из Курской области

Появилось фото с киевского рынка, где продают награбленное в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские националисты убежали из Курской области не с пустыми руками. Как оказалось, боевики набрали «трофеев». Теперь вещи россиян продаются на киевском рынке, сообщили в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».

Среди украинских безделушек красуются иконы, старые книги и медали, украденные в Курской области. В «кодексе воина» даже есть определение трофея. Это та вещь, которая была снята с трупа. Это значит, что боевики ВСУ занимались мародерством в Курской области и крали вещи погибших мирных жителей.

«Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — всё, что можно перепродать коллекционерам в Европе», — рассказывается в материале.

Российские солдаты в настоящее время выбивают ВСУ из населенного пункта Горналь. Оставшиеся боевики сгруппировались у мужского монастыря.