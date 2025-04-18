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По-летнему тепло и сухо будет сегодня в Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая погода и до 29 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 66% 764 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

Будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит 23−29 градусов тепла.