По-летнему тепло и сухо будет сегодня в Беларуси

Будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 23−29 градусов тепла.
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая погода и до 29 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 23−29 градусов тепла.