По-летнему тепло и сухо будет сегодня в Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая погода и до 29 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.