Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино

«Раньше игристое воспринималось и покупалось на день рождения и Новый год. Но иностранные бренды, такие как “Просекко”, научили нашего человека, что игристое — хороший спутник вечера и это не один бокал, которым нужно чокнуться, загадать желание и перейти на что-то другое. А это напиток, который можно пить на протяжении всего вечера. Оно также стало активно использоваться в коктейлях. Это легкий, доступный напиток, и он быстро набирает популярность. Наши игристые вполне достойно конкурируют с зарубежными», — подчеркнул он.