Эксперт рассказал о тренде на отечественное вино

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Тренд на отечественное вино стал очевиден в последние годы в российских ресторанах и барах, оно появляется в топовых заведениях, включая мишленовские, однако уже ощущается дефицит хорошего вина, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города «Белый мыс», основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий.
«Тренд на вино очевиден, и российское вино все больше входит в эту культуру. Пять лет назад это было в диковинку. А теперь в винные бары приходят мужские компании — это стало нормой. Вино становится нормальным напитком для мушкетеров! Российское вино сегодня ставят в карты топовых ресторанов, включая мишленовские», — сказал Левицкий, отвечая на вопрос, действительно ли россияне стали больше пить российского вина в ресторанах и барах.
Однако он подчеркнул, что сегодня ресторанам не хватает хорошего вина и спрос сильно опережает предложение. «Виноделие — долгий процесс — от посадки лозы до первого урожая проходит несколько лет. Поэтому здесь важно, как государство будет поддерживать отрасль. Потенциал у нас огромный, но все зависит от регулирования и инвестиций», — сказал эксперт.
Левицкий также заметил еще один тренд — россияне стали пить игристое не только на праздники.
«Раньше игристое воспринималось и покупалось на день рождения и Новый год. Но иностранные бренды, такие как “Просекко”, научили нашего человека, что игристое — хороший спутник вечера и это не один бокал, которым нужно чокнуться, загадать желание и перейти на что-то другое. А это напиток, который можно пить на протяжении всего вечера. Оно также стало активно использоваться в коктейлях. Это легкий, доступный напиток, и он быстро набирает популярность. Наши игристые вполне достойно конкурируют с зарубежными», — подчеркнул он.
Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка «Россия» (владеет винодельнями «Массандра», «Инкерман», «Новый Свет»). Помимо винотеки проект будет включать рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. Ожидается, что откроется «винный город» к концу 2025 года.