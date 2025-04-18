Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Всего по статье 207.3 УК РФ было вынесено 82 приговора, 62 человека осуждены на реальное лишение свободы, чаще всего им назначали сроки от 5 до 8 лет. Двое получили условные сроки.
Штраф как основное наказание назначили восьмерым подсудимым. Общая сумма этих штрафов составила 7,75 миллиона рублей.