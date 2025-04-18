В Госдуме призвали приравнять пенсии к стоимости потребительской корзины

Миронов подчеркнул, что миллионы людей зависят от экономической ситуации, и призвал увеличить потребительскую корзину, чтобы включить в нее качественные товары. Также он выступил за возврат пенсионного возраста до 55−60 лет и предложил, чтобы размер пенсии рассчитывался на основе зарплаты и стажа, с гарантией на уровне 40% от дохода. Это, по его мнению, позволит пенсионерам получать адекватные деньги для жизни.