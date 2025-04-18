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Лукашенко обратился к народному артисту Ханку, сказав о плодотворной работе

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка с 85-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народному артисту Беларуси Эдуарду Ханку, поздравил его с 85-летием и сказал о плодотворной работе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что Ханок посвятил свою жизнь самоотверженному служению музыкальному искусству. Лукашенко заметил, что проникновенные, благозвучные песни композитора входят в репертуар нескольких поколений исполнителей и их знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Президент Беларуси надеется на то, что Эдуард Ханок и далее будет работать так же плодотворно и вдохновенно, будет и далее дарить позитивные эмоции благодарным слушателям.

Тем временем мы собрали, как 85-летний Эдуард Ханок поет хиты Анны Асти, Басты, Dabro, «Моя Мишель», Валерии и Юры Шатунова, а видео с ним вирусятся в сети: «Они бросаются ко мне, делают селфи».

Ранее мы узнали 10 ярких фактов о белорусском композиторе Эдуарде Ханке, которому исполнилось 85 лет: считает себя ученым, поссорился, но благодарен Пугачевой, открыл секрет молодости.