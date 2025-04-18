Лукашенко обратился к народному артисту Ханку, сказав о плодотворной работе

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что Ханок посвятил свою жизнь самоотверженному служению музыкальному искусству. Лукашенко заметил, что проникновенные, благозвучные песни композитора входят в репертуар нескольких поколений исполнителей и их знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.