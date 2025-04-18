Лукашенко подписал указ об отмене утильсбора на ввозимые в Беларусь грузовики

В пресс-службе уточнили, что указ также предусматривает освобождение в 2025 году от уплаты утилизационного сбора ввозимых в Беларусь новых (с даты выпуска которых прошло не более трех лет) грузовиков экологического класса пять и выше, прицепов, полуприцепов.