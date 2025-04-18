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Лукашенко подписал указ об отмене утильсбора на ввозимые в Беларусь грузовики

Лукашенко подписал указ «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отмене утильсбора на ввозимые в Беларусь грузовики. Об этом информирует пресс-служба президента.

В сообщении говорится, что глава государства 17 апреля, в четверг, подписал указ № 155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Указанный документ направлен на создание дополнительных условий, касающихся обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, которые будут конкурентоспособны на международном рынке.

В пресс-службе уточнили, что указ также предусматривает освобождение в 2025 году от уплаты утилизационного сбора ввозимых в Беларусь новых (с даты выпуска которых прошло не более трех лет) грузовиков экологического класса пять и выше, прицепов, полуприцепов.

Отмечается, что преференции, предусмотренные указом, дадут возможность увеличить экспорт транспортных услуг, будут оказывать содействие в целом развитию экспортоориентированного сегмента экономики страны.

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