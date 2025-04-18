Ограничения на посещение лесов сохраняются во всех областях Беларуси

Ограничения на посещение лесных массивов введены в Воложинском, Клецком, Копыльском, Любанском, Мядельском, Несвижском, Слуцком, Солигорском, Столбцовском и Узденском районах Минской области. В Гродненской области ограничения актуальны для Берестовицкого, Волковысского, Гродненского, Дятловского, Зельвенского, Ивьевского, Кореличского, Новогрудского, Ошмянского, Свислочского, Слонимского и Сморгонского районов, а также для всех районов Гомельской области.
В Витебской области ограничения затронули Бешенковичский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Городокский, Дубровенский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Россонский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шарковщинский и Шумилинский районы. Также ограничены для посещения лесов во всех районах Могилевской области, за исключением Бобруйского и Кировского.
Ограничения введены в связи с установлением третьего класса пожарной опасности.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.