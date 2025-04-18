Режиссёр Лебедев рассказал, как умерший актер Генкин помог Козловскому

«Мы снимали сцену с Данилой Козловским с Сергеем Генкиным на пустой арене на стадионе “Крылья Советов” в Москве. И они сидели в кадре вдвоем на задних рядах. Перед ними была пустая арена. Была техническая заминка: было очень сложно выключить свет вовремя, потому что когда нажимали клавишу, свет сразу не отключался на арене. Проходит какое-то время, три минуты. И актерам было очень тяжело, им нужно было высчитывать в голове, в какой момент они должны подойти к этому отключению света, это работало драматургически. Я помню, как они друг друга поддерживали в этой ситуации, и как Сергей помогал Даниле, который был совсем молодым, ему было 25−26 лет, как он помогал держаться в нужном состоянии. И это дорогого стоило, когда старший товарищ так поддерживает молодого собрата», — отметил он.