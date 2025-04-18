Режиссёр Лебедев рассказал, как умерший актер Генкин помог Козловскому

В фильме «Легенда № 17» актер Сергей Генкин, о смерти которого стало известно 17 апреля, сыграл тренера Бориса Кулагина. Как рассказал aif.ru режиссер ленты Николай Лебедев, на съемках он очень помог тогда еще молодому актеру Даниле Козловскому, создавшему образ Валерия Харламова.
«Мы снимали сцену с Данилой Козловским с Сергеем Генкиным на пустой арене на стадионе “Крылья Советов” в Москве. И они сидели в кадре вдвоем на задних рядах. Перед ними была пустая арена. Была техническая заминка: было очень сложно выключить свет вовремя, потому что когда нажимали клавишу, свет сразу не отключался на арене. Проходит какое-то время, три минуты. И актерам было очень тяжело, им нужно было высчитывать в голове, в какой момент они должны подойти к этому отключению света, это работало драматургически. Я помню, как они друг друга поддерживали в этой ситуации, и как Сергей помогал Даниле, который был совсем молодым, ему было 25−26 лет, как он помогал держаться в нужном состоянии. И это дорогого стоило, когда старший товарищ так поддерживает молодого собрата», — отметил он.
Николай Лебедев рассказал, что у него остались самые теплые впечатления и воспоминания от работы с Сергеем Генкиным. По его словам, уход актера стал для него огромной личной потерей.
Сергей Генкин умер 17 апреля в возрасте 64-х лет.