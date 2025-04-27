На территории Германии встретились две великие армии

«Вчера в 16 часов на западном берегу Эльбы произошла встреча командования советской и американской дивизий. Со стороны Красной армии присутствовали командир 58-й гвардейской дивизии гвардии генерал-майор Русаков и его начальник штаба. С американской стороны — командир 69-й дивизии генерал-майор Райнхардт, его заместитель бригадный генерал Марвест и начальник штаба дивизии полковник Пилинч», — говорится в документе. Там уточняется, что при встрече также присутствовали журналисты американских, английских, французских газет и несколько кинооператоров.