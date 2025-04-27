«Вчера в 16 часов на западном берегу Эльбы произошла встреча командования советской и американской дивизий. Со стороны Красной армии присутствовали командир 58-й гвардейской дивизии гвардии генерал-майор Русаков и его начальник штаба. С американской стороны — командир 69-й дивизии генерал-майор Райнхардт, его заместитель бригадный генерал Марвест и начальник штаба дивизии полковник Пилинч», — говорится в документе. Там уточняется, что при встрече также присутствовали журналисты американских, английских, французских газет и несколько кинооператоров.
Сообщается, что Русаков устроил прием Райнхардту и сопровождавшим его лицам в районе расположения своей дивизии. В ходе приема оба командира обменялись приветственными речами. В материалах указывается, что генерал-майор Райнхардт заявил, что горд и счастлив ввиду встречи с подразделениями Красной армии на территории Германии.
Встретились две великие союзные армии. Встреча ускорит окончательный разгром военных сил Германии.
В ответной речи генерал-майор Русаков отметил, что наступил долгожданный и радостный день. «На территории Германии встретились две великие армии», — подчеркнул командир. По его мнению, встреча союзных армий является большим историческим событием в борьбе с нацистской Германией. Он возлагает надежды на то, что эта встреча послужит залогом быстрейшего окончательного разгрома вермахта и установления прочного мира.
«Генерал-майор Райнхардт вручил командиру советской дивизии национальный американский флаг. Прием, устроенный гвардии генерал-майором Русаковым, прошел в исключительно теплой и дружеской атмосфере», — передает ТАСС. В материалах отмечается, что во время приема Райнхардт провозгласил тост за здоровье лидера Советского Союза и Верховного главнокомандующего Красной армии маршала Советского Союза Иосифа Сталина.