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МЧС: Протяженность затора на трассе М-5 в Челябинской области уменьшилась до 17 км

Протяженность затора на федеральной трассе М-5 в Челябинской области уменьшилась до 17 километров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: соцсети

«В ночное время затруднение движения наблюдалось около города Сим, на участке протяженностью 17 км. Продолжают работу четыре мобильных пункта помощи населению: за сутки оказана помощь 86 гражданам, в том числе трем автовладельцам доставлено топливо», — говорится в комментарии регионального Главка МЧС.

Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют учитывать обстановку, планируя поездки в указанном направлении.

Ранее сообщалось, что пункты выставлены на 1591 км рядом с Симом, 1580 км — повороте на поселок Волково, 1609 км — возле поселка Кропачево, 1639 км — Юрюзани.

Напомним, 15—16 апреля на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне образовалась пробка длиной около 80 км. Это произошло из-за ремонта трассы на разных участках и большого количества машин.

Кроме того, с 17 апреля на участке М-5 от границы с Башкирией до Сатки введено временное ограничение движения для фур с технически допустимой массой более 12 тонн. Проезд для большегрузов будет закрыт с 10 до 18 часов ежедневно. Такая мера необходима для ускорения дорожных работ на трассе. Ограничения будут действовать как минимум до 1 мая.