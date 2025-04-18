МЧС: Протяженность затора на трассе М-5 в Челябинской области уменьшилась до 17 км

Кроме того, с 17 апреля на участке М-5 от границы с Башкирией до Сатки введено временное ограничение движения для фур с технически допустимой массой более 12 тонн. Проезд для большегрузов будет закрыт с 10 до 18 часов ежедневно. Такая мера необходима для ускорения дорожных работ на трассе. Ограничения будут действовать как минимум до 1 мая.