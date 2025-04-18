В Самаре с 18 апреля скорректируют маршруты трех автобусов

Кроме того, маршруты № 32 и № 36 будут работать по новому графику. Изменится и расписание движения автобусов по маршрутам № 78 и № 79: количество автобусов, задействованных в рейсах, увеличится, поэтому они будут ходить чаще, при этом трассы следования и остановочные пункты сохранятся.