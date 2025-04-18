Эксперт рассказал, как распознать вредоносное вложение в письме

«Некоторые форматы файлов должны вызывать подозрение. Если вы получаете вложение в странном формате или сочетании форматов, лучше не открывать его. Будьте особенно осторожны с такими вложениями как привычные и знакомые .zip, .rar и даже .doc/.xls., а также .exe, .scr, .bat, .vbs, .js и другими исполняемыми файлами. Эти форматы чаще всего связаны с вредоносным ПО», — сказал Моряков.