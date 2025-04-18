Океанолог объяснил, почему акулы могли напасть на туристку на Мальдивах

Акулам не нужны особые причины для нападения — они всегда голодны, и любое движение в воде может спровоцировать атаку. Об этом в беседе с aif.ru заявил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический, ранее сталкивавшийся с агрессией хищников.
«Акулы нападают на любой плавающий предмет, потому что всегда испытывают сильный голод. Они нападают и на серферов, и на пловцов. Серферы, которые плывут на доске, особенно напоминают акулам визуально силует рыб, поэтому и нападают на добычу. Когда видят серфера или плавца — видят добычу, сразу хватают за ноги. Это часть пищевой цепочки. Все, что вкусно на их взгляд, — все нравится», — пояснил эксперт, подчеркнув, что зачастую паника и страх жертв вызывают еще больший интерес у акул.
По словам специалиста, наиболее опасными считаются большие белые и серые акулы. Напасть они могут и у поверхности воды, особенно если почувствуют запах крови или резкие движения.
Ранее сообщалось, что россиянка, отдыхавшая на Мальдивах, стала жертвой нападения акулы-няньки во время подводной экскурсии. Девушка в маске и ластах плавала среди нескольких акул: одна из них бросилась на туристку и укусила за руку.
Девушка сумела оттолкнуть хищника и быстро добраться до лодки, где ей оказали первую помощь.