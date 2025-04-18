Океанолог объяснил, почему акулы могли напасть на туристку на Мальдивах

«Акулы нападают на любой плавающий предмет, потому что всегда испытывают сильный голод. Они нападают и на серферов, и на пловцов. Серферы, которые плывут на доске, особенно напоминают акулам визуально силует рыб, поэтому и нападают на добычу. Когда видят серфера или плавца — видят добычу, сразу хватают за ноги. Это часть пищевой цепочки. Все, что вкусно на их взгляд, — все нравится», — пояснил эксперт, подчеркнув, что зачастую паника и страх жертв вызывают еще больший интерес у акул.