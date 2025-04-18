Прогноз магнитных бурь на 19 апреля: к чему готовиться метеозависимым

«На данный момент параметры солнечного ветра в окрестностях Земли остаются повышенными, поэтому сохраняются риски повторных усилений бури, хотя и меньшей мощности. В то же время есть явные признаки стабилизации обстановки. Кроме того, размеры облака солнечной плазмы, в котором оказалась Земля, всё же ограничены, и в течение сегодняшних суток планета должна из него выйти», — рассказали в Лаборатории солнечной активности. «Вероятность слабых магнитных бурь на субботу, 19 апреля, только 7%, что является уже совсем обычным значением».