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В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений

Тишковец: в Москве ожидается самая теплая в истории наблюдений Пасха.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Июль по климату наступит в Москве в выходные, днем ожидается до плюс 21 — плюс 26 градусов, Пасха может стать самой теплой в истории наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные (в Москве — ред.) распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже плюс 10 — плюс 15, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21 — плюс 26 градусов… Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.