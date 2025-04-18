В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений

«В выходные (в Москве — ред.) распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже плюс 10 — плюс 15, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21 — плюс 26 градусов… Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений», — рассказал Тишковец.