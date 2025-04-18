Суд отказал автору песни «К чёрту любовь», просившему запретить петь её Лободе

Как сообщал Life.ru, Влади подал иск в 2023 году. Он хотел признать договор передачи исключительных авторских прав на песню недействительным. Композитор также просил запретить Лободе исполнять этот хит. Он заявлял, что натолкнулся на её слова о том, что гонорар она собирается направить на поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это для него неприемлемо.