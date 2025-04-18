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Суд отказал автору песни «К чёрту любовь», просившему запретить петь её Лободе

Истринский городской суд Подмосковья снова отказал Олегу Влади в его требовании запретить Светлане Лободе исполнять песню «К чёрту любовь». Автор обратился в инстанцию из-за высказываний певицы о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», со ссылкой на материалы суда.

Источник: Life.ru

Как сообщал Life.ru, Влади подал иск в 2023 году. Он хотел признать договор передачи исключительных авторских прав на песню недействительным. Композитор также просил запретить Лободе исполнять этот хит. Он заявлял, что натолкнулся на её слова о том, что гонорар она собирается направить на поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это для него неприемлемо.

Первый кассационный суд ранее отменил предыдущие решения и вернул дело на повторное рассмотрение. Однако суд вновь отказал композитору. Влади уже направил апелляционную жалобу.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинку оштрафовали за то, что в её машине слушали русские песни. На владелицу авто составили административный протокол за мелкое хулиганство.