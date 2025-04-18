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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России ко Дню Победы

Синоптик Тишковец: в Центральной России ко Дню Победы ожидается умеренное тепло.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ближе ко Дню Победы, предварительно, в Центральной России ожидается умеренное тепло, днем до плюс 13 — плюс 18, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На второй неделе мая, ближе ко Дню Победы, температурный фон (в Центральной России — ред.) повысится до положенной климатической нормы, и ожидается умеренное и вполне комфортное тепло. Под утро плюс 5 — плюс 10, днем до плюс 13 — плюс 18 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что прогнозы погоды будут еще уточняться.