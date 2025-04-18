Из машины бизнесмена украли больше четырех миллионов рублей в Хабаровске

В Хабаровске задержали мужчину, подозреваемого в крупной краже. Деньги исчезли ночью из припаркованного автомобиля возле частного дома в Железнодорожном районе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Генеральный директор фирмы оставил в машине наличные — 4,48 миллиона рублей. Купюры лежали в бардачке. На утро он обнаружил разбитое окно и обратился в полицию.
«Оказалось, что к краже причастен бывший сотрудник фирмы. Он знал, где живет экс-работодатель, и видел, как тот доставал из бардачка деньги для оплаты текущих расходов», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. Он признал вину и рассказал, что все похищенное потратил на погашение долгов. Его автомобиль изъяли. Открыто уголовное дело по статье УК РФ. Подозреваемый находится под обязательством о явке.