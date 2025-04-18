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Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая

Синоптик Тишковец: в Москве в первую неделю мая ожидается до плюс 15 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Температура воздуха днем до плюс 10 — плюс 15 градусов ожидается в Москве в первую неделю мая, не обойдется без дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что первомайские дни будут относительно прохладными и влажными. Первая неделя мая в средней полосе России прогнозируется на несколько градусов ниже климатической норм, а по количеству осадков переизбыток дождей может составить до 20%.

«В Москве по ночам не выше плюс 2 — плюс 7, днем с трудом плюс 10 — плюс 15. Не обойдется без дождей», — рассказал Тишковец.