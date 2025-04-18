В Хабаровском крае введен особый противопожарный режим

Как объяснили в ведомстве, только за минувшие сутки подразделения пожарной охраны региона 41 раз выезжали для тушения палов. Возгорания происходят как на территории городских и сельских поселений, так и за их границами — на открытых площадях и пустырях. В 90% случаев пожары начинаются по вине человека — из-за шалости, поджога сухой растительности или неосторожности при обращении с огнем.
«В связи с ухудшением пожароопасной обстановки постановлением глав на территории Амурского, Вяземского районов и Бикинского муниципального округа введен особый противопожарный режим. МЧС России предупреждает, что за нарушение требований в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. В случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность», — отметил Сергей Чебыкин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима установлены следующие: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для предпринимателей — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.