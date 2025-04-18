В Хабаровском крае введен особый противопожарный режим

Как объяснили в ведомстве, только за минувшие сутки подразделения пожарной охраны региона 41 раз выезжали для тушения палов. Возгорания происходят как на территории городских и сельских поселений, так и за их границами — на открытых площадях и пустырях. В 90% случаев пожары начинаются по вине человека — из-за шалости, поджога сухой растительности или неосторожности при обращении с огнем.