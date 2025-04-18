Актуальная информация по паводку и природным пожарам в Башкирии на утро 18 апреля

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Систему-112 поступило одно сообщение о подтоплении. Как сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов, на особом контроле остаются три проблемных участка в Уфе и Чишминском районе.
Наибольший подъем уровня воды зафиксирован:
— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района (+57 см, текущий уровень 522 см);
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района (+9 см, уровень 225 см);
— на реке Тор в селе Воскресенское Мелеузовского района (+9 см, уровень 172 см).
При этом на некоторых участках отмечается снижение уровня:
— на реке Белой в Уфе (-25 см до 382 см);
— на реке Уфе в районе уфимской Шакше (-22 см до 424 см);
— на реке Белой в Ишимбае (-15 см до 116 см).
Все водохранилища региона функционируют в штатном режиме: Нугушское заполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзите. Специалисты продолжают мониторинг ситуации в круглосуточном режиме.
За последние сутки зарегистрировано 17 возгораний сухой растительности в 15 муниципальных образованиях, включая Абзелиловский, Альшеевский и Баймакский районы. Общая площадь пожаров превысила 23 гектара. С начала года в республике произошло 133 подобных случая на площади более 1007 гектаров.
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