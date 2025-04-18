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Жителей Центральной России предупредили о возможном возвращении снега

Синоптик Тишковец: финал апреля в Центральной России будет холодным.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Конец апреля в Центральной России будет холодным, может даже пойти снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, летнее тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, а затем погода вернутся к норме апреля и даже будет несколько холоднее.

«Финал апреля будет холодным: по ночам воздух порой будет остывать до нуля — плюс пяти, днем скромные плюс семь — плюс 12 градусов. В сумерках в небе не исключено появление “белых мух” — слабого очагового символического снега без следов на земле», — рассказал Тишковец.

Первая неделя мая, добавил он, будет относительно прохладной и влажной. В Москве по ночам будет выше плюс двух — плюс семи, днем плюс 10−15. Не обойдется и без дождей.