Жителей Центральной России предупредили о возможном возвращении снега

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Конец апреля в Центральной России будет холодным, может даже пойти снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, летнее тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, а затем погода вернутся к норме апреля и даже будет несколько холоднее.
«Финал апреля будет холодным: по ночам воздух порой будет остывать до нуля — плюс пяти, днем скромные плюс семь — плюс 12 градусов. В сумерках в небе не исключено появление “белых мух” — слабого очагового символического снега без следов на земле», — рассказал Тишковец.
Первая неделя мая, добавил он, будет относительно прохладной и влажной. В Москве по ночам будет выше плюс двух — плюс семи, днем плюс 10−15. Не обойдется и без дождей.