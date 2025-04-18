Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

«В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением атмосферного фронта окклюзии по типу теплого. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами возможна первая гроза… Температура воздуха повысится до плюс 20 — плюс 23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня», — рассказал Тишковец.