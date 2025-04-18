Синоптик обрадовал москвичей июльской погодой на Пасху

В Пасху воздух в Москве прогреется до 26 градусов.
В Москве в предстоящие выходные ожидается резкое потепление: воздух прогреется до июльских значений, а Пасха может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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«В выходные [в Москве] распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже плюс 10 — плюс 15, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21 — плюс 26 градусов… Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений», — сообщил Тишковец РИА «Новости». По его словам, в этот период возможны повторы или даже обновление температурных рекордов, установленных в 1973 и 1995 годах.
В начале апреля Москву накрыл циклон «Зион». Там наблюдался снегопад и резкое похолодание. Уже 16 числа в столице зафиксировали самую высокую температуру за всю историю этого дня (+21 градуса), передает RT.
Как отметил синоптик из прогностического центра «Метео» Александр Ильин, аномальная жара продлится в Москве до конца месяца. Потепление он связал с воздействием антициклона из Центральной Азии.