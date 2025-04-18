Синоптик обрадовал москвичей июльской погодой на Пасху

«В выходные [в Москве] распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже плюс 10 — плюс 15, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21 — плюс 26 градусов… Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений», — сообщил Тишковец РИА «Новости». По его словам, в этот период возможны повторы или даже обновление температурных рекордов, установленных в 1973 и 1995 годах.