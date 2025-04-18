Эдгард Запашный раскрыл, как Путин подбирал себе животных в «стаю»

Первым президентским питомцем стал лабрадор Конни черного окраса, подаренный секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в 2000 году. Конни с рождения воспитывалась в кинологическом центре министерства, чтобы в будущем стать собакой-спасателем, однако годовалый щенок попал в руки Путину.