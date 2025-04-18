Сим-карты российских операторов оптом продаются на украинских сайтах

Силовики считают, что такие сим-карты могут использоваться в мошеннических схемах на территории России. В частности, они позволяют без труда регистрировать QIWI-кошельки, через которые злоумышленники выводят украденные деньги.
Цена одной карты начинается от 300 рублей. Помимо QIWI, российские номера используются для создания аккаунтов в мессенджерах, включая WhatsApp, — это упрощает работу преступников, скрывающих свою личность и местоположение.
Ранее Life.ru сообщал о том, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные судебные иски. Эксперты предупреждают, что под воздействием пугающих формулировок жертвы могут принять поспешные решения, которые могут привести к серьёзным финансовым потерям.