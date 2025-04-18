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Сим-карты российских операторов оптом продаются на украинских сайтах

На украинских интернет-площадках начали массово появляться объявления о продаже российских SIM-карт оптом. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.
Источник: Life.ru

Силовики считают, что такие сим-карты могут использоваться в мошеннических схемах на территории России. В частности, они позволяют без труда регистрировать QIWI-кошельки, через которые злоумышленники выводят украденные деньги.

Цена одной карты начинается от 300 рублей. Помимо QIWI, российские номера используются для создания аккаунтов в мессенджерах, включая WhatsApp, — это упрощает работу преступников, скрывающих свою личность и местоположение.

Ранее Life.ru сообщал о том, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные судебные иски. Эксперты предупреждают, что под воздействием пугающих формулировок жертвы могут принять поспешные решения, которые могут привести к серьёзным финансовым потерям.