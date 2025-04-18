В Свердловской области с 25 апреля вводится нерестовый запрет на рыбалку

С 25 апреля нерестовый запрет на рыбалку начнет действовать на Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Невянском, Нижне-Тагильском, Леневском водохранилищах, а также на реках Исеть и Решетка, в озерах Балтым, Таватуй, Мелкое и других.