В Свердловской области с 25 апреля вводится нерестовый запрет на рыбалку

На Среднем Урале с 25 апреля начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Как отметили в региональном департаменте по охране живого мира, ограничения продлятся до конца мая — середины июня и коснутся большинства водоемов региона.
С 25 апреля нерестовый запрет на рыбалку начнет действовать на Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Невянском, Нижне-Тагильском, Леневском водохранилищах, а также на реках Исеть и Решетка, в озерах Балтым, Таватуй, Мелкое и других.
С 1 мая запрет начнет действовать на реке Лозьва, на Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском водохранилищах, озерах Шарташ, Шитовское, Чусовское, Дикое и других.
Любителям рыбалки в нерестовый период можно использовать одну поплавочную удочку или спиннинг с берега, но не более чем с двумя крючками.