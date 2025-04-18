Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области с 25 апреля вводится нерестовый запрет на рыбалку

Любителям рыбалки в нерестовый период можно использовать одну поплавочную удочку или спиннинг с берега.

Источник: AP 2024

На Среднем Урале с 25 апреля начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Как отметили в региональном департаменте по охране живого мира, ограничения продлятся до конца мая — середины июня и коснутся большинства водоемов региона.

С 25 апреля нерестовый запрет на рыбалку начнет действовать на Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Невянском, Нижне-Тагильском, Леневском водохранилищах, а также на реках Исеть и Решетка, в озерах Балтым, Таватуй, Мелкое и других.

С 1 мая запрет начнет действовать на реке Лозьва, на Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском водохранилищах, озерах Шарташ, Шитовское, Чусовское, Дикое и других.

Любителям рыбалки в нерестовый период можно использовать одну поплавочную удочку или спиннинг с берега, но не более чем с двумя крючками.