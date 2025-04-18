Благодатный огонь, ночные богослужения: как встретят Пасху в Казахстане

"Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю православных христиан нашей страны и всех, кому дорог этот светлый день, с наступающим великим торжеством. Крестом и Воскресением Господь соединил небо и землю, вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Христос взял на себя грех мира и примирил человечество с Небесным Отцом. Подобно евангельским женам-мироносицам и апостолам, которые стали первыми свидетелями Воскресения, мы призваны возвещать эту великую радость тем, кто нам близок и дорог, и тем, кто нас окружает в быту или на работе.