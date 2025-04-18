20, 27, 29 апреля, 9 мая и 7 июня в Самаре перекроют несколько улиц

Движение личного транспорта будет запрещено:
— по улице Авроры от улицы Мориса Тореза до улицы Партизанской;
— по улице Аэродромной от улицы Тушинской до улицы Энтузиастов;
— по улице Ставропольской от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской;
— по улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Это необходимо для беспрепятственной организации общественного транспорта к городским кладбищам, обеспечения разворота и стоянки автобусов, которые задействуют в специальных рейсах в указанные дни, пояснили в администрации Самары.
Ограничения не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, «скорой помощи» и пожарной охраны, а также автомобили с пропусками, утвержденными Отделом Госавтоинспекции Самары.