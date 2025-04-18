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В Москве впервые прошла олимпиада по арабскому языку

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские школьники 7−10-х классов впервые написали олимпиаду по арабскому языку. Работы учащихся комплексно проверили представители стран Марокко и Палестины, синхронные переводчики и представители школ и вузов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«За последние три года интерес столичных учеников к арабскому языку вырос более чем в три раза. Уже в следующем учебном году этот язык включат в программу Московской олимпиады школьников, а на базе Центра педагогического мастерства откроют бесплатные подготовительные курсы для сборной. Ребята, выбирающие арабский, могут продолжить учебу в вузах по специальностям, связанным с историей, религиоведением, исламоведением, востоковедением и международными отношениями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что олимпиада включает в себя дистанционный и очный этапы. В первом туре учащиеся проходят задания по аудированию, чтению, проверке лексики и грамматики, а в финале рассказывают о своих поездках в арабские страны.

«Работы школьников оценивали представители Марокко и Палестины, синхронные переводчики, а также преподаватели школ и вузов. Члены жюри отметили, что соревнование поможет выработать единую методику преподавания языка на школьном уровне и повысит популярность арабской культуры», — подчеркивает ведомство.

По информации пресс-службы, арабский язык можно изучать не только в школе, но и в тематических кружках столицы, где школьники могут овладеть базовой подготовкой по одному из 20 иностранных языков.