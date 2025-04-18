В Москве впервые прошла олимпиада по арабскому языку

«За последние три года интерес столичных учеников к арабскому языку вырос более чем в три раза. Уже в следующем учебном году этот язык включат в программу Московской олимпиады школьников, а на базе Центра педагогического мастерства откроют бесплатные подготовительные курсы для сборной. Ребята, выбирающие арабский, могут продолжить учебу в вузах по специальностям, связанным с историей, религиоведением, исламоведением, востоковедением и международными отношениями», — говорится в сообщении.