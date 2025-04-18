Парковку у правительства Приморья закроют на Пасху

Во Владивостоке временно закроют парковку возле здания краевого правительства в связи с празднованием Православной Пасхи. Как сообщили в компании «Цифровое Приморье», парковочная зона на Светланской, 22 будет недоступна с 20:00 субботы, 19 апреля, до 22:00 воскресенья, 20 апреля.