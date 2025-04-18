Парковку у правительства Приморья закроют на Пасху

Во Владивостоке временно закроют парковку возле здания краевого правительства в связи с празднованием Православной Пасхи. Как сообщили в компании «Цифровое Приморье», парковочная зона на Светланской, 22 будет недоступна с 20:00 субботы, 19 апреля, до 22:00 воскресенья, 20 апреля.
В тот же день, 20 апреля, в центре города ограничат движение транспорта из-за традиционного крестного хода. По данным пресс-службы администрации Владивостока, с 12:00 до 13:00 перекроют участки:
— Светланской улицы — от Алеутской до Уборевича;
— Океанского проспекта — от Светланской до пересечения с Октябрьской улицей и переулком Павленко.
Водителям рекомендуют объезжать эти места по альтернативным маршрутам: Алеутской, Семёновской, Суханова, Лазо, Корабельной набережной и Уборевича. Парковаться в зоне шествия также запретят.
Как ранее писало «АиФ-Приморье», крестный ход начнётся от Покровского собора в парке Покрова Пресвятой Богородицы.