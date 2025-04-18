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БЖД: пассажирский поезд Смоленск — Витебск врезался в лося

Столкновение пассажирского поезда с лосем случилось в Витебской области.

Источник: Комсомольская правда

БЖД сообщила, что пассажирский поезд Смоленск — Витебск врезался в лося. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Сообщается, что в четверг, 17 апреля в 22.24 на перегоне Лиозно-Крынки, находящегося в Витебской области, пассажирский поезд Смоленск-Витебск врезался в лося. В пресс-службе БЖД уточнили, что никто не пострадал. Кроме того, говорилось, что указанный поезд приедет на конечную станцию с задержкой примерно в 1 час 30 минут.

Ранее мы писали, что массовое ДТП с шестью авто случилось на проспекте Независимости в Минске.

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А еще МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.