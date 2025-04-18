БЖД: пассажирский поезд Смоленск — Витебск врезался в лося

Сообщается, что в четверг, 17 апреля в 22.24 на перегоне Лиозно-Крынки, находящегося в Витебской области, пассажирский поезд Смоленск-Витебск врезался в лося. В пресс-службе БЖД уточнили, что никто не пострадал. Кроме того, говорилось, что указанный поезд приедет на конечную станцию с задержкой примерно в 1 час 30 минут.