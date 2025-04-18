Москвичи стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн

«Мы делаем все, чтобы москвичи чувствовали себя комфортно на каждом этапе процесса регистрации брака: от подачи заявления до окончания церемонии бракосочетания. В столице можно подать заявление на регистрацию брака как при личном визите, так и онлайн, что намного удобнее, так как нет необходимости тратить время на дорогу. На 2025 год порядка 80% пар подали заявления на регистрацию брака онлайн, что в три раза больше, чем было подано на 2019 год. Также это на 10% больше, чем было подано онлайн на предыдущий 2024 год», — сказала Уханева.