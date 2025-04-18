Москвичи стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн

«Мы делаем все, чтобы москвичи чувствовали себя комфортно на каждом этапе процесса регистрации брака: от подачи заявления до окончания церемонии бракосочетания. В столице можно подать заявление на регистрацию брака как при личном визите, так и онлайн, что намного удобнее, так как нет необходимости тратить время на дорогу. На 2025 год порядка 80% пар подали заявления на регистрацию брака онлайн, что в три раза больше, чем было подано на 2019 год. Также это на 10% больше, чем было подано онлайн на предыдущий 2024 год», — сказала Уханева.
Она отметила, что процент пар, которые подают заявления на регистрацию брака онлайн, растет ежегодно. Так, в 2021 году процент поданных заявлений онлайн составил 47, в 2022 году число выросло на 13%, в 2023 году 64% заявлений было подано онлайн, а в 2024 году — 71%. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей.
Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 50 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны.