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В Челябинскую область необычно рано прилетели серые цапли

В национальный парк «Таганай», расположенный в Челябинской области, на своё традиционное место обитания вернулись серые цапли. Это произошло на месяц раньше среднемноголетнего срока, сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 18 апреля.

Источник: Юрий Редькин/Национальный парк «Таганай»/Vk.com

На днях птицы прилетели в устье Большой Тесьмы у Старого Тесьминского водохранилища.

— Трёх особей, вальяжно выхаживающих по мелководью, и одну, самую крупную, что несколько раз прошагала по Большой Тесьме с одного на другой берег, невзирая на быстрину перекатов, мы разглядели в бинокль, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

По мнению сотрудников нацпарка, цапли лакомились мальками рыб, поскольку ни земноводные, ни пресмыкающиеся пока ещё не проснулись.

А в Анненском заказнике недавно запечатлели стаю танцующих и поющих журавлей, прилетевших после зимовки. Насладиться концертом пернатых обитателей можно, посмотрев видео.