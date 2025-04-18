В Челябинскую область необычно рано прилетели серые цапли

— Трёх особей, вальяжно выхаживающих по мелководью, и одну, самую крупную, что несколько раз прошагала по Большой Тесьме с одного на другой берег, невзирая на быстрину перекатов, мы разглядели в бинокль, — рассказали в пресс-службе «Таганая».