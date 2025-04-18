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Приморские спасатели работают на реке Бикин в Красном яре

Специалисты спасают дорогу и мост в Пожарском округе от размытия.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Приморские спасатели работают на реке Бикин в Красном Яре Пожарского округа. Специалисты «увели» русло от дороги и моста и отсыпали берег, чтобы не допустить размытия паводковыми водами. Паводковые воды. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.

Грунт завозят с карьера, а также выбирают из реки, чтобы укрепить берег у моста. Расчищают еще два русла, которые заилились и забились галькой, мусором и деревьями. Это делают, чтобы увеличить пропускную способность реки.

На объекте работают три самосвала, три экскаватора и семь специалистов. Работы продолжат до момента подъема воды в реке.

Всего с начала работ на реке прошли 540 метров береговой линии на площади 5 540 квадратных метров. Отсыпали по берегу реки 7 697 кубометров грунта на площади 7 200 квадратов. Изъяли из русла реки 8 408 кубов наносного грунта.