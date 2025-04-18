В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.