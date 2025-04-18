В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07.50 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал.
Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.