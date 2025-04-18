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Водителя маршрута № 80 наказали за выезд на полосу встречного движения в Иркутске

Установить нарушителя помогло видео с регистратора.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нарушителя правил дорожного движения удалось поймать благодаря видео с регистратора в Иркутске. Неизвестный автомобилист опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как автобус маршрута № 80 обгоняет трамвай и вылетает на «встречку» на Глазковском мосту. На ролик обратили внимание в городской Госавтоинспекции.

— Сотрудники ДПС привлекли к административной ответственности 51-летнего водителя управляющего транспортным средством «Хендэ Аэросити» за выезд на трамвайные пути встречного направления, — рассказали полицейские.

Мужчина вину признал, за нарушение извинился и пообещал, что этого больше не повторится.

Напомним, что за выезд на полосу встречного движения предусмотрен штраф в размере 7500 рублей. Также может дойти до лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев.