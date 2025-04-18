Водителя маршрута № 80 наказали за выезд на полосу встречного движения в Иркутске

Нарушителя правил дорожного движения удалось поймать благодаря видео с регистратора в Иркутске. Неизвестный автомобилист опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как автобус маршрута № 80 обгоняет трамвай и вылетает на «встречку» на Глазковском мосту. На ролик обратили внимание в городской Госавтоинспекции.