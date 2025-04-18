В Новосибирске из-за гололёда замедлился вывоз мусора из дворов

Резкое похолодание и гололёд в Новосибирске замедлили работу мусоровозов. Об этом в пятницу, 18 апреля сообщает пресс-служба АО «САХ».
По данным регоператора, работа по вывозу отходов в мегаполисе и регионе идёт в штатном режиме, однако скорость снизилась на 30−40% из-за пробок на дорогах и дополнительных мер предосторожностей, которые предпринимают экипаж мусоровозов.
«Везде гололедица, машину тащит, мы не едем, а крадёмся, от графика отстали, но пока вывезти не удалось только одну площадку. Надели дополнительные варежки потеплее и работаем», — рассказал об особенностях работы в непогоду водитель МАЗа Дмитрий Иванов, который работает в Октябрьском районе.
По словам специалистов работа на гружёном мусоровозе весом 17 тонн со «слепой зоной» 3−4 м в условиях гололёда сопряжена с большими рисками. Нередко экипажи спецмашин сначала проходят маршрут ногами, чтобы понять, сможет машина проехать по двору или нет, и стоит найти более безопасный маршрут.
В пресс-службе регоператора обратились к новосибирцам с просьбой проверить, не замёрзли ли замки на домофонах, и, если это случилось, открыть ворота. А также не перегораживайте проезд спецтехники автомобилями.