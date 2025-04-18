В Новосибирске из-за гололёда замедлился вывоз мусора из дворов

По словам специалистов работа на гружёном мусоровозе весом 17 тонн со «слепой зоной» 3−4 м в условиях гололёда сопряжена с большими рисками. Нередко экипажи спецмашин сначала проходят маршрут ногами, чтобы понять, сможет машина проехать по двору или нет, и стоит найти более безопасный маршрут.